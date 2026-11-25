Salud y Educación: importante reunión con Región Sanitaria I

la Secretaría de Salud, junto a Jefatura Distrital de Educación y Región Sanitaria I, avanza en la organización de una campaña territorial de vacunación que recorrerá jardines de infantes, escuelas primarias y establecimientos educativos rurales, con el objetivo de acercar la salud pública a las familias y garantizar que niños y niñas puedan completar sus esquemas del Calendario Nacional de Vacunación.

La propuesta busca facilitar el acceso a la vacunación, especialmente en aquellos sectores y establecimientos rurales donde las distancias pueden dificultar la llegada de las familias a los centros de salud.

Además de revisar y completar los esquemas de vacunación, el trabajo conjunto permitirá fortalecer la articulación entre los equipos de salud y las instituciones educativas, promoviendo la prevención y el cuidado integral de las infancias.