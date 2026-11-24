Muchos entramos cientos de veces… pero pocos conocemos los secretos de su historia.
Hay una calle con su nombre.
Hay una tumba en la puerta de la iglesia.
Hay una campana que él mismo bendijo y que todavía suena.
Y hay un domingo de abril de 1945 que el pueblo nunca olvidó.
Esta Noche de los Museos te invitamos a recorrer el templo parroquial de Coronel Suárez como nunca lo viste: a media luz, siguiendo los pasos del Padre Bautista Lacunza, el párroco que no se fue.
Sábado 28 de noviembre
23 h
Parroquia Nuestra Señora del Carmen · Coronel Suárez
Entrada libre y gratuita.
Vení a mirar nuestra parroquia con otros ojos. La historia te espera adentro.
YouTube
RSS