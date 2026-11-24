Con compromiso, esfuerzo y excelentes resultados, los alumnos de la Escuela Municipal de Para-Karate, del Dojo Empi y del Dojo Sierra de la Ventana, pertenecientes a la Asociación de Karate de Coronel Suárez, participaron del Torneo Clausura 2026, disputado en el CENARD.
Cada participación y cada logro reflejan el trabajo que se construye día a día, con disciplina, constancia y espíritu de superación.
RESULTADOS
Escuela Municipal de Para-Karate
Oro: Nahuel Pereyra.
Plata: Blas Rotela, Kenay Sánchez, Paula Rudy y Franco Arduin.
Bronce: Thiago Schwindt, Delfina Schroh Abelairas y Joaquín Magariños.
Dojo Empi – Karate
Bronce: Ignacio Magariños.
Teo Ferreyra logró llegar a la instancia final.
Dojo Sierra de la Ventana
Oro: Pedro Rohlmann.
Bronce: Martín Fernández.
El Sensei Rotela felicitó al instructor Martín Fernández por el excelente trabajo que lleva adelante en su escuela y agradeció el acompañamiento de las familias y la colaboración de la Municipalidad de Coronel Suárez para hacer posible este viaje.
¡Felicitaciones a todos los karatecas y sus profesores por los logros alcanzados, por el compromiso y por seguir transitando este camino de crecimiento, aprendizaje y superación personal!
¡Un orgullo para toda nuestra comunidad!
YouTube
RSS