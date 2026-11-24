¡Cuenta regresiva activada! Se viene la última gran carrera del 2026

¡Falta menos de un mes para que Coronel Suárez vuelva a correr bajo las estrellas! ¡Falta menos de un mes para que Coronel Suárez vuelva a correr bajo las estrellas!

Elegí tus 5K o 10K y preparate para la 6ª Carrera Nocturna de Coronel Suárez.

¡Y atención! Los primeros 120 corredores que abonen su inscripción se llevan la REMERA OFICIAL de la competencia.

¡No dejes tu inscripción para último momento! Confirmá tu lugar y preparate para despedir el año corriendo.

Viernes 18 de diciembre Coronel Suárez 5K y 10K | Desde los 15 años

Inscribite en Bahía Corre: https://bit.ly/6tacarreranocturna

Consultas: 2926-419611

Organiza la Dirección de Deportes de la Gestión de Gobierno Municipal.