¡Falta menos de un mes para que Coronel Suárez vuelva a correr bajo las estrellas!
Elegí tus 5K o 10K y preparate para la 6ª Carrera Nocturna de Coronel Suárez.
¡Y atención! Los primeros 120 corredores que abonen su inscripción se llevan la REMERA OFICIAL de la competencia.
¡No dejes tu inscripción para último momento! Confirmá tu lugar y preparate para despedir el año corriendo.
Viernes 18 de diciembre
Coronel Suárez
5K y 10K | Desde los 15 años
Inscribite en Bahía Corre:
Consultas: 2926-419611
Organiza la Dirección de Deportes de la Gestión de Gobierno Municipal.
¡La última competencia del año te espera! ¿Estás listo para dejarlo todo en la pista?
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