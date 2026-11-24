Del 24 al 30 de noviembre, los estudiantes de la Orquesta Escuela de Coronel Suárez compartirán con sus familias y docentes los aprendizajes y avances alcanzados durante el año.
Detrás de cada instrumento hay una oportunidad que se construye desde la educación pública.
El Programa Orquesta Escuela de la Provincia de Buenos Aires, impulsado por el Gobernador Axel Kicillof, promueve el acceso gratuito a la formación musical, brindando a niños y jóvenes la posibilidad de aprender un instrumento y crecer a través de la práctica orquestal.
En Coronel Suárez, esta política provincial se fortalece con la inversión sostenida de la Gestión de Gobierno Municipal, encabezada por Ricardo Moccero, en la Escuela Municipal de Música (EMMCoS), formando niños, jóvenes y adultos con excelencia musical e igualdad de oportunidades.
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes y docentes por el compromiso y la dedicación de cada día!
Del 24 al 30 de noviembre
17:30 hs.
EMMCoS | Lamadrid 1250
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