“Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente; frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo”, destacó el gobernador Axel Kicillof, al referirse a la difícil situación laboral que atraviesa el país.