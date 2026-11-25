El intendente Ricardo Moccero participó de la jornada encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa, donde la Provincia presentó el Servicio Bonaerense de Empleo, una plataforma que conecta a quienes buscan trabajo con empresas y oportunidades laborales.
Durante el encuentro, Moccero firmó la adhesión de Coronel Suárez al programa provincial, que permitirá fortalecer la vinculación laboral y facilitar el acceso a ofertas de empleo y capacitaciones gratuitas.
“Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente; frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo”, destacó el gobernador Axel Kicillof, al referirse a la difícil situación laboral que atraviesa el país.
En un contexto económico complejo, la Gestión de Gobierno Municipal continúa articulando con la Provincia de Buenos Aires para acercar herramientas concretas de formación, empleo y desarrollo productivo a Coronel Suárez. @kicillofok
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