Celebramos la Música: Una noche que refleja el talento y el orgullo de nuestra Escuela Municipal

La EMMCoS, dirigida por Ángel “Tuti” Schamberger, volvió a reunir a estudiantes, docentes y familias en una noche donde la música fue protagonista. La EMMCoS, dirigida por Ángel “Tuti” Schamberger, volvió a reunir a estudiantes, docentes y familias en una noche donde la música fue protagonista.

Desde la bienvenida de la Orquesta Escuela Juvenil hasta las presentaciones de los ensambles de Acordeones, Andino, Folklórico Juvenil “Huella Latina”, Jazz y Rock “La Full Band”, cada interpretación reflejó el talento y el trabajo de todo el año.

El cierre estuvo a cargo de los docentes de la EMMCoS y la Orquesta Escuela, con homenajes a Rubén Rada y Carlos “El Indio” Solari.

Para la Gestión de Gobierno Municipal, encabezada por Ricardo Moccero, cada presentación es un enorme orgullo: es ver los resultados de una decisión sostenida de invertir en educación y cultura, formando niños, jóvenes y adultos con excelencia musical e igualdad de oportunidades.

En tiempos de recortes nacionales a la educación y la cultura, en Coronel Suárez seguimos apostando a la formación musical pública, fortaleciendo la EMMCoS y, junto a la Provincia de Buenos Aires, el Programa Orquesta Escuela; siendo referentes en la Provincia de Buenos Aires, por la excelencia musical.