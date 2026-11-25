Los Agentes territoriales recorren barrio San Martín y Altos Balcarce

Agentes territoriales debidamente identificados recorren los barrios San Martín y Altos Balcarce de nuestra ciudad, en el marco del programa de Entrenamiento Laboral.

Durante las visitas realizarán encuestas voluntarias para conocer la realidad socioeconómica y laboral de las familias, identificar perfiles y acercar información sobre capacitaciones y oportunidades de empleo.