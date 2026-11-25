Agentes territoriales debidamente identificados recorren los barrios San Martín y Altos Balcarce de nuestra ciudad, en el marco del programa de Entrenamiento Laboral.
Durante las visitas realizarán encuestas voluntarias para conocer la realidad socioeconómica y laboral de las familias, identificar perfiles y acercar información sobre capacitaciones y oportunidades de empleo.
¡Recorrer, escuchar y acompañar! Seguimos trabajando cerca de cada vecino, generando oportunidades en todo el distrito.
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