Esta mañana dos dotaciones del cuartel de bomberos voluntarios estuvieron trabajando en una vivienda ubicada en calle el Ceibo, entre 9 de Julio y San Luis de Pueblo Santa María.
Por causas que se tratan de establecer, se incendió una vivienda, cuyo propietario tiene una suerte de desarmadero y chatarreria.
Los daños de la vivienda fueron prácticamente totales, pese a la labor de los servidores públicos, quienes evitaron que el fuego se propagará a viviendas cercanas.
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UN INCENDIO CAUSO DAÑOS TOTALES A UNA VIVIENDA DE SANTA MARIA
Esta mañana dos dotaciones del cuartel de bomberos voluntarios estuvieron trabajando en una vivienda ubicada en calle el Ceibo, entre 9 de Julio y San Luis de Pueblo Santa María.
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