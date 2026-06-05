UN INCENDIO CAUSO DAÑOS TOTALES A UNA VIVIENDA DE SANTA MARIA

Esta mañana dos dotaciones del cuartel de bomberos voluntarios estuvieron trabajando en una vivienda ubicada en calle el Ceibo, entre 9 de Julio y San Luis de Pueblo Santa María.

Por causas que se tratan de establecer, se incendió una vivienda, cuyo propietario tiene una suerte de desarmadero y chatarreria.

Los daños de la vivienda fueron prácticamente totales, pese a la labor de los servidores públicos, quienes evitaron que el fuego se propagará a viviendas cercanas.