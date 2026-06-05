FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL

Se juega este domingo ( si la lluvia lo permite) la fecha 12 del apertura con estos encuentros:

Zona “A”

Puan F. Club vs. Empleados de Comercio

Club Sarmiento vs. Independiente (SJ)

Automoto vs. Deportivo Argentino

Independiente (R) vs. Boca Juniors

Deportivo Sarmiento vs. Leandro N. Alem

Libre: Racing Club

Zona “B”

Peñarol (Guaminí) vs. Tiro Federal (Puan)

El Progreso vs. Peñarol de Pigüé

Unión Pigüé vs. Unión (Tornquist)

Atlético Huanguelén vs. Deportivo Rivera

San Martín (ST) vs. Blanco y Negro

Libre: San Martín (Carhué)