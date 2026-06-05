Se juega este domingo ( si la lluvia lo permite) la fecha 12 del apertura con estos encuentros:
Zona “A”
Puan F. Club vs. Empleados de Comercio
Club Sarmiento vs. Independiente (SJ)
Automoto vs. Deportivo Argentino
Independiente (R) vs. Boca Juniors
Deportivo Sarmiento vs. Leandro N. Alem
Libre: Racing Club
Zona “B”
Peñarol (Guaminí) vs. Tiro Federal (Puan)
El Progreso vs. Peñarol de Pigüé
Unión Pigüé vs. Unión (Tornquist)
Atlético Huanguelén vs. Deportivo Rivera
San Martín (ST) vs. Blanco y Negro
Libre: San Martín (Carhué)
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