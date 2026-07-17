La sede propia del CEF N° 70 ya es una realidad

La inauguración de la sede propia del CEF N° 70 marca un hecho histórico para Coronel Suárez. Un proyecto esperado durante más de una década que comenzó a concretarse gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof, el acompañamiento permanente de la Provincia de Buenos Aires y las gestiones impulsadas por el jefe de Gabinete Mauro Moccero que se puso al hombro el proyecto, junto al compromiso de toda la comunidad educativa.

🎙️ Analía Daher, directora del CEF N° 70, emocionó a todos al recordar el camino recorrido:

“Este edificio no empezó cuando llegaron las máquinas; empezó cuando alguien creyó que el CEF merecía su lugar. Es el resultado de la perseverancia de muchos que nunca dejamos de insistir.”

🎙️ Andrea Acosta, inspectora de Educación Física y presidenta del Concejo Deliberante, destacó el significado de este logro:

“Este es nuestro lugar, el que identifica a la Educación Física en Coronel Suárez. Hoy comienza una nueva etapa, con más oportunidades y mejores condiciones para nuestros alumnos.”

🎙️ Mauro Moccero reafirmó el compromiso de seguir avanzando:

“Cuando hay decisión política y un equipo que empuja en la misma dirección, los sueños se concretan. Esta es la primera etapa y vamos a continuar gestionando junto al gobernador Axel Kicillof para hacer realidad el proyecto completo que soñó la comunidad del CEF.”

🎙️ Ricardo Moccero puso en valor el rol de una Gestión de Gobierno que tiene como pilares fundamentales la educación, la salud y el trabajo.

“Cada obra educativa que inauguramos amplía derechos y genera oportunidades. Este CEF demuestra nuestro compromiso con la educación y el trabajo articulado con la Provincia que acompaña, para que los sueños de la comunidad pueden transformarse en realidad.”

Con más de 700 alumnos, el CEF N° 70 comienza una nueva historia en un espacio propio, pensado para crecer, incluir y formar generaciones a través del deporte y los valores.

💙 Porque invertir en educación pública es apostar al futuro. Y este es solo el comienzo: vamos a seguir trabajando para concretar las próximas etapas de un proyecto que ya late en el corazón de toda la comunidad.