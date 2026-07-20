Cultura Rodante llega a Coronel Suárez para disfrutar las vacaciones de invierno

El programa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires desembarca en Coronel Suárez con una jornada pensada para toda la familia.

📅 Viernes 24 de julio

🕑 14:00 hs.

📍 Plaza Tambor de Tacuarí

🎪Juegos interactivos, espacios de lectura, actividades artísticas y espectáculos de circo para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.

¡Los esperamos para vivir una tarde llena de cultura, diversión y encuentro!

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