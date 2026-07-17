Gracias, Selección

Más allá del resultado del domingo, hay algo que ya GANAMOS para siempre: el orgullo de volver a abrazarnos bajo una misma bandera.

Esta Selección nos recordó el valor del esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y el amor por la camiseta. Por eso, cuando termine la final, queremos encontrarnos para decir simplemente GRACIAS.

Te esperamos en calle Mitre, junto a la plaza San Martín, para compartir en familia el cierre del Mundial con “Oro Negro” en vivo, batucadas y vientos, DJs, gastronomía y toda la pasión celeste y blanca que nos une.

Porque el resultado pasa. El orgullo de ser argentinos, no.