El tango volvió a brillar en el Mercado

El pasado sábado se llevó a cabo una nueva edición de “Se armó Milonga en el Mercado”, una propuesta que reunió a vecinos y amantes del tango en el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges”.

Con entrada libre y gratuita, el público disfrutó de una velada llena de música, baile y encuentro, con la musicalización de Oscar Sevald y un excelente acompañamiento de la comunidad.