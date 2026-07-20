LOS SUARENSES FESTEJARON POR LA SELECCIÓN

Una vez más, Coronel Suárez se vistió de celeste y blanco para celebrar a una Selección que nos emociona, nos representa y nunca dejó de creer.

🇦🇷Gracias, Selección Argentina, por defender estos colores con el corazón, por dejar todo en cada partido y por recordarnos que el orgullo de ser argentinos va mucho más allá de un resultado.

Fuimos felices en cada partido. Gracias por cada emoción, por cada abrazo, por hacernos soñar una vez más. Gracias eternas. 🇦🇷💙

Leo Messi La Scaloneta