Más de 200 estudiantes de la EMMCOS mostraron su crecimiento en las audiciones de invierno

Porque la música se aprende y comparte, durante las últimas dos semanas, la Escuela Municipal de Música y el Programa Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires realizaron audiciones de las distintas cátedras, con una gran participación de estudiantes, docentes y familias.

💫La sala Auditórium de la EMMCOS y el Mercado Municipal de las Artes fueron el escenario donde cada interpretación reflejó el compromiso, la dedicación y el crecimiento artístico de nuestros alumnos.

🎻🎺Violín, viola, violoncello, contrabajo, clarinete, flauta, trompeta, trombón, corno, percusión y los ensambles de Jazz & Rock y Canto dieron vida a jornadas de talento y emoción.

💯Estas presentaciones son el resultado de una política sostenida de la Gestión de Gobierno Municipal, que invierte en educación musical, garantizando espacios de formación de calidad, junto a un destacado equipo docente y el acceso gratuito a propuestas que promueven la creatividad, la sensibilidad artística y el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Porque invertir en cultura y educación es generar oportunidades para toda la comunidad. 🎼💙