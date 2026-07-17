BRINDIS ANIVERSARIO EN PUEBLO SAN JOSÉ

El Club Independiente de Pueblo San José celebró sus 88 años de vida institucional con un brindis en su sede, acompañado por dirigentes, deportistas, ex integrantes de comisiones, autoridades y vecinos. Participaron el jefe de Gabinete, Mauro Moccero; el secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte; el secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger; el delegado municipal Daniel Schwindt, entre otras autoridades.

El jefe de Gabinete felicitó a la comisión directiva y destacó el crecimiento sostenido de la institución. “El club no paró de crecer. Cada obra, cada mejora, tiene un valor doble en estos tiempos”, afirmó. Además, puso en valor el trabajo de profesores y formadores, remarcando que “muchas veces exceden lo deportivo y cumplen una función social clave”, y señaló que el desarrollo de una comunidad también se construye a través de sus clubes. Asimismo, adelantó que existen proyectos a futuro, como la búsqueda de un terreno y el anhelo de contar con una cancha de hockey sintético para los pueblos alemanes.

El presidente Clemente Schwerdt agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó el compromiso de quienes trabajan diariamente por el crecimiento de la institución. “Somos un grupo con muchas ganas, pero necesitamos que nos sigan acompañando”, expresó.

La noche también tuvo un emotivo reconocimiento al doctor Ernesto Palenzona. En su nombre, su hijo José Manuel Palenzona agradeció el homenaje y destacó el crecimiento del club gracias al esfuerzo de muchas personas, convocando a seguir respaldando el trabajo de la comisión directiva.

El brindis cerró una celebración marcada por el sentido de pertenencia y el compromiso de continuar fortaleciendo a una institución que, desde hace 88 años, es un orgullo para Pueblo San José.