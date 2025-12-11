Un huanguelenense por el mundo

radiografía del presente global

🙋‍♂️Gerónimo Lampon vuelve a su pueblo para compartir, en primera persona, todo lo que aprendió tras haber sido uno de los seleccionados para participar del National Leadership Forum, realizado en Canberra, capital de Australia .

➡️Te invitamos este viernes 12, a las 20:30, en el Centro Cultural de Huanguelén, a escuchar su mirada sobre el estado actual del mundo: clima, inteligencia artificial, salud mental, juventud… y, sobre todo, qué podemos hacer desde Huanguelén para ser parte de la solución.

✨La misma charla que presentó en Australia, ahora para su gente.