ALLANAMIENTO Y DETENCION

La Jefatura de Policía Comunal de Coronel Suarez informa que a raíz de actuaciones iniciadas con fecha 08 de julio del Cte. Año, personal policial, luego de observar un “pasamano” en la vía pública, procede a la aprehensión de MARTIN ALEJANDRO SOSA y al secuestro de $30.000 en efectivo, replica Pistola 9 mm. (Aire a Comprimido) y 1.9 grs. de Clorhidrato de Cocaína. UFIJ 19 DJBB, dispone allanamiento de urgencia sobre dclio de SOSA, sito en Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, momentos previos a la diligencia, personal de consigna y de manera encubierta que se hallaba custodiando el domicilio, constata el egreso del interior del inmueble de femenina identificada como STELLA MARIS ACORIA, intentando ocultar caja cartón y en su interior un total de: 321 grs. Clorhidrato de Cocaína, 25 grs. Cannabis Sativa, balanza de precisión, recortes de nylon, $71.190 y dos Teléfonos Celulares, procediéndose a la aprehensión para luego realizar la diligencia de allanamiento. Con fecha posterior magistrado de intervención confirma la detención de SOSA, procediéndose al traslado de Unidad Carcelaria y la libertad de ACORIA. La Jefatura de Policía Comunal de Coronel Suarez informa que a raíz de actuaciones iniciadas con fecha 08 de julio del Cte. Año, personal policial, luego de observar un “pasamano” en la vía pública, procede a la aprehensión de MARTIN ALEJANDRO SOSA y al secuestro de $30.000 en efectivo, replica Pistola 9 mm. (Aire a Comprimido) y 1.9 grs. de Clorhidrato de Cocaína. UFIJ 19 DJBB, dispone allanamiento de urgencia sobre dclio de SOSA, sito en Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, momentos previos a la diligencia, personal de consigna y de manera encubierta que se hallaba custodiando el domicilio, constata el egreso del interior del inmueble de femenina identificada como STELLA MARIS ACORIA, intentando ocultar caja cartón y en su interior un total de: 321 grs. Clorhidrato de Cocaína, 25 grs. Cannabis Sativa, balanza de precisión, recortes de nylon, $71.190 y dos Teléfonos Celulares, procediéndose a la aprehensión para luego realizar la diligencia de allanamiento. Con fecha posterior magistrado de intervención confirma la detención de SOSA, procediéndose al traslado de Unidad Carcelaria y la libertad de ACORIA.

Personal Policial dependiente de este mando, continua con las tareas de campo solicitadas por UFIJ de intervención, estableciéndose que ACORIA participaba activamente en la comercialización de estupefacientes (Cocaina), solicitándose Orden de Allanamiento y detención de la misma, siendo otorgada en el día de la fecha, para con un domicilio del Barrio Albatros XXVII de la ciudad de Punta Alta*, haciéndose efectiva la misma por parte de personal de esta con colaboración de personal de la JPSC Punta Alta, procediéndose a la detención de ACORIA STELLA MARIS