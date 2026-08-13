Durante la mañana del miércoles 12 de agosto se desarrolló la etapa local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026, donde quedaron definidos los participantes que representarán al distrito de Coronel Suárez en la próxima etapa regional.
La jornada contó con la presencia del jefe de Gabinete, Mauro Moccero, junto al director de Gestión Cultural y Ceremonial, Marcelo Castorina, quienes acompañaron el desarrollo de las diferentes disciplinas y propuestas culturales.
Desde el Municipio de Coronel Suárez felicitamos a todos los participantes y, especialmente, a quienes lograron el pase a la instancia regional, llevando el talento y la cultura de nuestro distrito a una nueva etapa de los Juegos Bonaerenses.
Asimismo, agradecemos especialmente la participación y el compromiso de los jurados Máximo Auricchio, Daniela Malcolm, Tutty Marsch, Elsa Felipovich, Silvia Varade, Ismael Alegre, Gisela Mulvihil, Leandro Valea, Cecilia Borger, Juan Pablo Schroh, Silvina Díaz, Macarena Valliz, Mauro Dewald, Francisco Ciganda, Alejandro Schtre, Fernando Beron, Rodrigo Fuhr y Conrado Moreno.
ARTES CIRCENSES
Juveniles: Emilia Ferreyra
ARTES PLÁSTICAS – DIBUJO
Juveniles Sub 18: Guadalupe García Schmollinger
Adulto Mayor: Marcelo Beovide
PCD: Lucrecia Soledad Chávez
ARTES PLÁSTICAS – PINTURA
Adulto Mayor: Marcelo Beovide
PCD: Daniel González
ARTES PLÁSTICAS – OBJETO TRIDIMENSIONAL
Juveniles Sub 18: Samira Martone
Adulto Mayor: Marcelo Beovide
PCD: Elida Isabel Alchao
FOTOGRAFÍA
Juveniles: Emma Paternostro Pizzano
Adulto Mayor: Alicia Rodel
PCD: Elida Isabel Alchao
COCINEROS BONAERENSES – PLATO PRINCIPAL
Juveniles Sub 18: Umma Barragán
Adulto Mayor: Lidia Peilmann
COCINEROS BONAERENSES – POSTRE
Adulto Mayor: Elisa Cabrera
LITERATURA – POESÍA
Juveniles Sub 15: Mía F. Aguirre Lucero
Juveniles Sub 18: Guadalupe García Schmollinger
Adulto Mayor: Blanca Rosetti
LITERATURA – CUENTO
Juveniles Sub 15: Julieta Quiess
Juveniles Sub 18: Álvaro Pasquini
Adulto Mayor: Olga Pérez del Bello
SOLISTA VOCAL
Juveniles Sub 15: Florencia Torres
Juveniles Sub 18: Bernardo Guede
DANZA TANGO
Adulto Mayor: Olga Kloster – Alberto Soler
DANZA FOLKLÓRICA
Adulto Mayor: Claudia Dip – Gladys Menchi
MALAMBO
PCD: Giancarlo Pihn
CONJUNTO CUMBIA – JUVENILES
Conrado Villar
Matías Lugo
Francisca Walker
Santino Altamirano Almeida
Benjamín Magdaleno
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