Porque nos quedamos con ganas…Suárez Peatonal vuelve con todo para cerrar los festejos por el aniversario de nuestra ciudad. Y lo hace con la presentación del grupo Mala Fama, uno de los grandes referentes de la cumbia argentina, llega con Hernán Coronel para ponerle ritmo a una tarde que promete ser inolvidable, ademas de la presencia de artistas locales de rock, folclore y academias de danzas que serán parte de la jornada.
Domingo 23 de agosto
Desde las 15 hs
Paseo del Riel y Av. 12 de Octubre
Food trucks y gastronomía
Cerveceros locales
Artesanos
Patio de comidas de instituciones
Juegos y actividades para los más chicos
En el escenario:
Las Nubes
Del Sauce
Escuela de Danza Alma Mía
La Roland
DJ Nico Calzetta
Y el gran cierre: MALA FAMA, con Hernán Coronel, para bailar y disfrutar a puro ritmo.
Porque el aniversario ya pasó, pero la celebración continúa. Volvemos a encontrarnos en las calles para celebrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestros artistas y, sobre todo, a nuestra gente.
En el mes de nuestro aniversario, tenemos muchos motivos para celebrar.
¡Nos encontramos en Suárez Peatonal!
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