Porque nos quedamos con ganas…Suárez Peatonal vuelve con todo para cerrar los festejos por el aniversario de nuestra ciudad. Y lo hace con la presentación del grupo Mala Fama, uno de los grandes referentes de la cumbia argentina, llega con Hernán Coronel para ponerle ritmo a una tarde que promete ser inolvidable, ademas de la presencia de artistas locales de rock, folclore y academias de danzas que serán parte de la jornada.