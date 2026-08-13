Más de 300 familias se sumarán a la red de gas en Santa Trinidad

En tiempos donde la obra pública requiere de máxima gestión y compromiso, el Intendente Ricardo Moccero firmó un importante convenio con el jefe técnico del Centro Operativo Pigüé de Camuzzi, Pablo Cascio, para llevar adelante la extensión de la red de gas natural en la localidad. En tiempos donde la obra pública requiere de máxima gestión y compromiso, el Intendente Ricardo Moccero firmó un importante convenio con el jefe técnico del Centro Operativo Pigüé de Camuzzi, Pablo Cascio, para llevar adelante la extensión de la red de gas natural en la localidad.

¿En qué consiste el proyecto? A través de este acuerdo de trabajo articulado, Camuzzi aporta los materiales claves (cañerías, válvulas y conexiones de servicio), mientras que el Municipio asume la provisión de accesorios y la contratación de la mano de obra necesaria para ejecutar la instalación.

Etapas de la obra: 1ª Etapa: Extensión en el barrio Procrear, beneficiando en una primera instancia a 156 familias. 2ª Etapa: Se iniciará al finalizar la primera por razones técnicas y operativas, ampliando el servicio al sector de Techo Digno (incluyendo 78 viviendas) y la zona De Bernardi, alcanzando a más de 230 familias.

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas.