Reconocimiento a efectivos policiales por su compromiso con la seguridad de Coronel Suárez

La Gestión de Gobierno Municipal, a través de la secretaría de Gobierno y Seguridad, continúa reconociendo mensualmente a efectivos policiales que se destacan por su compromiso, responsabilidad y dedicación en la prevención y el esclarecimiento de delitos en el distrito. La Gestión de Gobierno Municipal, a través de la secretaría de Gobierno y Seguridad, continúa reconociendo mensualmente a efectivos policiales que se destacan por su compromiso, responsabilidad y dedicación en la prevención y el esclarecimiento de delitos en el distrito.

En esta oportunidad, fueron reconocidos el Teniente Federico Emmanuel Wesner y la Sargento Josefina Macarena Schiel, por su desempeño en la investigación y posterior operativo antidrogas realizado el 8 de julio en Pueblo Santa Trinidad, que culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de más de 320 gramos de cocaína.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte junto al jefe de la Policía Comunal, Comisario Inspector Ariel Morales, destacó el trabajo realizado y puso en valor el equipo de trabajo en materia de seguridad.

“Tenemos un gran equipo de seguridad, comprometido con la investigación y la prevención del delito. Un equipo que recorre los barrios, está en contacto con los vecinos y que ha llevado adelante tareas de investigación y procedimientos que fueron destacados por las máximas autoridades de seguridad de la Provincia”.

Por su parte, el jefe de la Comisaría Tercera de San José, subcomisario Martín Urban, agradeció especialmente el acompañamiento permanente de la Gestión de Gobierno Municipal en materia de seguridad, destacando la disponibilidad de móviles adecuados para las tareas preventivas y la gestión de combustible, herramientas fundamentales para garantizar la presencia policial en los barrios.

El reconocimiento forma parte de una política de la Gestión de Gobierno que busca reconocer y poner en valor a quienes, desde su función, trabajan diariamente para cuidar a la comunidad.