En el marco del Día de la Educación Especial, el jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N° 501 “María Montessori” en la inauguración de un colorido mural realizado con tapitas, junto al Municipio de Coronel Suárez.
El proyecto fue llevado adelante por el Taller Municipal de Muralismo, a cargo de la profesora Rocío Schwab, con la participación de alumnos, docentes y familias de la institución.
Participaron también la directora de Educación, Anahí Barreneche; el director de Gestión Cultural y Ceremonial, Marcelo Castorina; el concejal Miguel Desch; la directora del establecimiento, Eugenia Bravo; directivos, alumnos y miembros de la comunidad educativa.
Durante el encuentro, Mauro Moccero hizo entrega a la institución de las banderas Nacional, Bonaerense y del Distrito de Coronel Suárez.
Una jornada que permitió celebrar el Día de la Educación Especial, poniendo en valor la inclusión, la creatividad, la participación y el trabajo colectivo.
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