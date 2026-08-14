EDUCACIÓN, ARTE E INCLUSIÓN: NUEVO MURAL EN LA ESCUELA ESPECIAL N° 501

En el marco del Día de la Educación Especial, el jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N° 501 “María Montessori” en la inauguración de un colorido mural realizado con tapitas, junto al Municipio de Coronel Suárez. En el marco del Día de la Educación Especial, el jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N° 501 “María Montessori” en la inauguración de un colorido mural realizado con tapitas, junto al Municipio de Coronel Suárez.

El proyecto fue llevado adelante por el Taller Municipal de Muralismo, a cargo de la profesora Rocío Schwab, con la participación de alumnos, docentes y familias de la institución.

Participaron también la directora de Educación, Anahí Barreneche; el director de Gestión Cultural y Ceremonial, Marcelo Castorina; el concejal Miguel Desch; la directora del establecimiento, Eugenia Bravo; directivos, alumnos y miembros de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, Mauro Moccero hizo entrega a la institución de las banderas Nacional, Bonaerense y del Distrito de Coronel Suárez.