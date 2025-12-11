Comienza la Colonia de Vacaciones para Personas Mayores – Temporada Estival 2026

El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que el próximo lunes 5 de enero, a partir de las 8:00, dará inicio una nueva edición de la Colonia de Vacaciones para Personas Mayores, que tendrá lugar en el Complejo de Piletas del Club Atlético Boca Juniors.👩‍🦳

👉La propuesta se desarrollará de lunes a jueves y contará con un equipo de trabajo integrado por personal estable y administrativo del área, quienes estarán a cargo de la organización de actividades recreativas, deportivas y de bienestar, además de eventos especiales programados para distintas fechas durante la temporada.

🚌Transporte gratuito:

🔹Los recorridos comenzarán todos los días a las 07:15 hs, con dos circuitos diferenciados:

➡️Recorrido Nº 1 – Martes y Jueves

Salida desde el playón del ferrocarril, pasando por Av. Casey, Av. Uriburu, Av. Sixto Rodríguez, Israel, Av. Independencia, plaza de Villa Belgrano, Logia Lautaro, Directorio, Av. San Martín, Av. Alemanes del Volga, Pueblo Santa Trinidad, Pueblo San José, Av. Casey, San José, San Lorenzo, Av. Alemanes del Volga, Av. San Martín, República del Perú y Gregoria Matorras hasta el complejo de piletas.

➡️Recorrido Nº 2 – Lunes y Miércoles

Salida desde el playón del ferrocarril, siguiendo por Av. Casey, Conturbi, Av. Sixto Rodríguez, Israel, Av. Casey, Av. Independencia, plaza de Villa Belgrano, Logia Lautaro, Directorio, Av. Balcarce y Grand Bourg hasta el complejo de piletas del Club Boca Juniors.

👉Los interesados pueden comunicarse al ☎️(02926) 421066 o acercarse a las oficinas del Consejo de Personas Mayores (Avellaneda y Urquiza) de 07:00 a 13:30 hs.