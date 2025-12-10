ROBO CALIFICADO

Aprehensión por Infracción Ley de Armas tras Denuncia de Robo y Desobediencia a Medida Cautelar

​9 de Diciembre de 2025.

​En horas de la madrugada, personal de la Estación de Policía Comunal tomó conocimiento de un hecho de Robo Calificado por Escalamiento, Desobediencia y Daño en un domicilio de esta localidad.

​La damnificada, residente en calle Éxodo Jujeño al 600, denunció que su ex pareja, identificado como Adrián Alberto Toloza (39), ingresó ilegalmente a la propiedad. El imputado violó una medida cautelar vigente al trepar el tapial perimetral para acceder al inmueble.

​Una vez dentro, el agresor sustrajo una bicicleta rodado 29, marca Venzo, y causó daños al romper y llevarse cámaras de seguridad instaladas en el lugar. El hecho fue registrado por el sistema de monitoreo. La denunciante manifestó temor ante la situación y solicitó medidas de protección.

​Inmediatamente, se inició la investigación para dar con la aprehensión del imputado Adrián Alberto Toloza.

​ Allanamiento;

Tras amplias tareas investigativas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca otorgó una Orden de Allana miento y Secuestro en relación a la causa que se investiga.

​La medida judicial fue efectivizada por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Coronel Suárez en colaboración con la Estación de Policía Comunal Primera, en el domicilio de Sixto Rodríguez al 2000.

​El procedimiento arrojó un resultado positivo, procediéndose al secuestro de un arsenal que incluye:

​A) Un Revólver marca Taurus calibre .38 Special con mira telescópica y doce (12) municiones calibre .357 Magnum.

​B) Un Fusil marca Mauser, modelo “Argentino 1909”, con mira telescópica, junto a un total de ochenta y tres (83) municiones de distintos calibres (7.62 y .22).

​C) Una Carabina marca Batan, modelo Super 54.

​En el domicilio, se procedió a la Aprehensión del morador, identificado como Manuel Tomás Toloza (73), imputado por el delito de Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal (Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Civil Condicional y Guerra).

​Interviene en ambos hechos la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca