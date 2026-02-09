UN CONTRAVENTOR EN EL CALABOZO Y DOS MÓVILES SECUESTRADOS

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa a la comunidad los distintos procedimientos llevados a cabo en el ámbito jurisdiccional durante los días 6 y 7 de febrero del corriente año.

INGRESO CONTRAVENTOR

Con fecha 6 de febrero de 2026, en la intersección de calles Combate de Malvinas y Juan José Paso, de la localidad de Santa Trinidad, personal policial procedió a la detención de ROMERO, Elio Matías (29 años, residente), por infracción a los Artículos 38° y 77° de la Ley 8031/73.

El procedimiento se originó a raíz de que el mencionado sujeto agredió físicamente y maltrató a su pareja, una mujer mayor de edad, sin ocasionarle lesiones, como así también por proferir gritos y generar disturbios en el interior del domicilio, alterando la tranquilidad del vecindario.

Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

INFRACCIÓN Y SECUESTRO

Con fecha 7 de febrero de 2026, en la intersección de Avenida 12 de Octubre y 17 de Agosto, personal policial procedió al secuestro de una motocicleta marca Zanella 50 cc. constatándose que el rodado circulaba sin licencia de conducir, sin cédula de identificación y sin seguro obligatorio.

Interviene el Juzgado de Faltas local.

INFRACCIÓN LEY DE TRÁNSITO, ORDENANZA MUNICIPAL Y SECUESTRO VEHICULAR

Asimismo, el 7 de febrero de 2026, en Avenida San Martín y calle 10 de esta ciudad, se labró infracción a un conductor mayor de edad por violación a los Artículos 40 incisos A, B y C de la Ley 24.449, y Artículos 1 y 3 de la Ordenanza Municipal 8305, al circular sin licencia de conducir, sin cédula verde, sin seguro obligatorio y con caño de escape libre o modificado.

En consecuencia, se procedió al secuestro preventivo de un automóvil marca Fiat Vivace.

Interviene el Juzgado de Faltas local.