El Consejo de Personas Mayores te invita a compartir una hermosa jornada de deporte y encuentro.
📅 Martes 10/2
🕔 Desde las 17 hs
📍 Predio Club “El Progreso” – Santa María
👉 Traé tu equipo de mate y reposera
✨ Además habrá pileta, tejo, juegos de mesa, danza
🍽️ Y cena con servicio de cantina
¡Vení a disfrutar una tarde distinta, con buena energía y muchas ganas de pasarla bien!
Encuentro de Newcom en Santa María
