Encuentro de Newcom en Santa María

El Consejo de Personas Mayores te invita a compartir una hermosa jornada de deporte y encuentro.

📅 Martes 10/2

🕔 Desde las 17 hs

📍 Predio Club “El Progreso” – Santa María

👉 Traé tu equipo de mate y reposera

✨ Además habrá pileta, tejo, juegos de mesa, danza

🍽️ Y cena con servicio de cantina

¡Vení a disfrutar una tarde distinta, con buena energía y muchas ganas de pasarla bien!