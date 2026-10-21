La entrega fue encabezada por el jefe de Gabinete Mauro Moccero y la directora de Educación Anahí Barreneche, junto a representantes de las comunidades educativas beneficiadas.
“Hoy a las escuelas se les pide mucho más que enseñar. Sostienen, acompañan, contienen y dan respuestas todos los días. Por eso, invertir en educación es una decisión de nuestra Gestión: estar presentes, escuchar y ayudar a resolver necesidades concretas”, destacó Mauro.
En un escenario nacional en el que el Presupuesto 2026 eliminó obligaciones específicas de financiamiento establecidas en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Técnico Profesional, desde Coronel Suárez reafirmamos una decisión: la educación pública sigue siendo prioridad como herramienta de inclusión, igualdad y oportunidades.
Cuando una escuela necesita una respuesta, la Gestión de Gobierno está para acompañar. Porque invertir en educación es invertir en nuestros chicos y en el futuro de Coronel Suárez.
YouTube
RSS