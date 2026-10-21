En un escenario nacional en el que el Presupuesto 2026 eliminó obligaciones específicas de financiamiento establecidas en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Técnico Profesional, desde Coronel Suárez reafirmamos una decisión: la educación pública sigue siendo prioridad como herramienta de inclusión, igualdad y oportunidades.