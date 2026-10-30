Durante la exposición, Cincotta desandó los ejes centrales de su obra, proponiendo un recorrido analítico por la pluma de autores fundamentales como José María Arguedas, Roberto Arlt, Leopoldo Brizuela y Héctor Cincotta. Lejos de quedarse en la reseña bibliográfica, la charla profundizó en conceptos de intensa carga emocional, abordando temáticas como “el negro y la melancolía”, y tomando los aportes de la psiquiatra Kay Redfield Jamison para reflexionar sobre las dualidades del ser humano: “el azul y el rojo” o “la vida y la muerte”.