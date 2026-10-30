El pasado martes 27 de octubre, la sede de la Sociedad de Escritores de la Provincia (SEP) fue escenario de lo que su propia Comisión Directiva definió como “una verdadera fiesta cultural y un lujo”. Allí, la reconocida autora suarense Susana Cincotta de Moccero presentó oficialmente su más reciente trabajo, Estudios Críticos Literarios.
La velada se destacó por contar con una sala completamente colmada, logrando una cálida convergencia entre el ámbito institucional y el familiar. Acompañada por sus hijos, su nieta Isabel y sus afectos más cercanos, la escritora disertó ante un auditorio sumamente diverso, integrado por hacedores culturales, profesores universitarios, escritores, autoridades judiciales y amantes de la literatura.
Durante la exposición, Cincotta desandó los ejes centrales de su obra, proponiendo un recorrido analítico por la pluma de autores fundamentales como José María Arguedas, Roberto Arlt, Leopoldo Brizuela y Héctor Cincotta. Lejos de quedarse en la reseña bibliográfica, la charla profundizó en conceptos de intensa carga emocional, abordando temáticas como “el negro y la melancolía”, y tomando los aportes de la psiquiatra Kay Redfield Jamison para reflexionar sobre las dualidades del ser humano: “el azul y el rojo” o “la vida y la muerte”.
La agenda de la escritora continuará sumando hitos en los próximos días. Este sábado 31 de octubre, su trayectoria será coronada con la entrega de la distinción Gaviota Real, galardón que recibirá en el emblemático Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires.
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