Con una propuesta práctica, se desarrolló el primer encuentro del Ciclo de Capacitaciones para la Comunidad Emprendedora, impulsado por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), junto a CREUS y la Subsecretaría de Producción del Municipio. El próximo taller será el 28 de octubre y abordará la “Gestión de equipos de trabajo”.
Bajo el título “De la idea a la construcción del modelo de negocio”, los participantes trabajaron sobre herramientas para organizar, fortalecer y proyectar sus emprendimientos.
Durante la jornada se abordaron estrategias de cooperación, construcción de redes de apoyo y el modelo de negocios CANVAS, profundizando en la propuesta de valor, los clientes, los recursos y las alianzas estratégicas.
Este fue el primero de cuatro encuentros pensados para acompañar a emprendedores locales, potenciar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
¡Más capacitación, más herramientas y más oportunidades para emprender en Coronel Suárez!
Más información: upso.institucionales@gmail.com
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