Con una propuesta práctica, se desarrolló el primer encuentro del Ciclo de Capacitaciones para la Comunidad Emprendedora, impulsado por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), junto a CREUS y la Subsecretaría de Producción del Municipio. El próximo taller será el 28 de octubre y abordará la “Gestión de equipos de trabajo”.