DOBLE ALLANAMIENTO Y DOS DETENIDOS POR VENTA DE DROGAS

En el marco de dos investigaciones diferentes por infracción a la Ley Nacional 23.737, iniciadas oportunamente por las Estaciones de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez Primera y Tercera, se concretaron dos órdenes de allanamiento, registro y requisa que culminaron con la aprehensión de dos personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para las causas. En el marco de dos investigaciones diferentes por infracción a la Ley Nacional 23.737, iniciadas oportunamente por las Estaciones de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez Primera y Tercera, se concretaron dos órdenes de allanamiento, registro y requisa que culminaron con la aprehensión de dos personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para las causas.

Las investigaciones tenían como objetivos a Darío Malco Zerfus y Silvina Valeria Montes. A partir de las tareas desarrolladas por ambas dependencias policiales y del intercambio de información relevante para las causas, se logró avanzar en las diligencias judiciales que permitieron concretar los procedimientos en los domicilios vinculados a cada investigación.

Ambas actuaciones cuentan con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Durante el desarrollo de las pesquisas se mantuvo un contacto permanente con la Dra. Yanel Ana Mangano, secretaria de dicha fiscalía, cuya participación permitió acompañar las distintas etapas de la investigación hasta la ejecución de las medidas judiciales.

Los allanamientos se llevaron a cabo el día 29 de octubre, con la participación de efectivos de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez y de las Estaciones de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez Primera y Tercera.

PRIMER ALLANAMIENTO

El primer procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Los Andes N.º 96, donde se obtuvo resultado positivo.

En el lugar se procedió al secuestro de 13,9 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 13 dosis, y 2 gramos de cannabis sativa, fraccionados en dos flores y un cigarrillo de confección casera. Ambas sustancias fueron sometidas a los correspondientes reactivos, que arrojaron resultado positivo.

Asimismo, se incautaron una balanza de precisión, dos teléfonos celulares —uno marca Motorola, modelo E40, y otro marca Samsung, modelo A15—, la suma de $67.220 en efectivo, un plato con restos de cocaína y un automóvil marca BMW, dominio colocado SBN 979.

Durante la diligencia también se secuestró una escopeta marca Berza, calibre 28, numeración 15664, que no registraba impedimentos, junto con 16 cartuchos intactos calibre 16 y un cartucho vacío del mismo calibre.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendido Darío Malco Zerfus, de 41 años, residente en el lugar.

SEGUNDO ALLANAMIENTO

El segundo operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Baigorria N.º 94, donde también se obtuvo resultado positivo.

En ese domicilio se secuestraron 26,4 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 17 dosis, y 12 gramos de cannabis sativa, hallados en el interior de un frasco. Los reactivos practicados sobre las sustancias arrojaron resultado positivo.

Además, se incautaron tres teléfonos celulares: uno marca Motorola, modelo G24; otro de la misma marca, cuyo modelo no pudo establecerse; y un tercero marca Motorola, modelo SA78. También se secuestró la suma de $150.580 en efectivo.

En el marco de este procedimiento fue aprehendida Silvina Valeria Montes, de 39 años, residente en el lugar.

Como resultado de ambos allanamientos, se concretó la aprehensión de dos personas y el secuestro de 40,3 gramos de clorhidrato de cocaína, 14 gramos de cannabis sativa, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo por un total de $217.800, un automóvil y un arma de fuego con sus respectivas municiones, además de otros elementos considerados de interés para las investigaciones.

La realización de ambos procedimientos fue posible a partir de las tareas llevadas adelante por las dependencias policiales intervinientes, que permitieron vincular información relevante de las dos causas y avanzar en las medidas judiciales correspondientes, con intervención de la UFIJ N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.