¡Concierto sinfónico para celebrar el mes de la música!

La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez (EMMCoS) invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial, donde la música será protagonista. La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez (EMMCoS) invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial, donde la música será protagonista.

El Ensamble Inicial y la Orquesta de Jóvenes y Adultos compartirán con el público el resultado de un año de aprendizaje, ensayos y dedicación, poniendo en valor el trabajo colectivo y la formación musical.

Domingo 15 de noviembre 19:30 horas Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante Entrada libre y gratuita