La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez (EMMCoS) invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial, donde la música será protagonista.
El Ensamble Inicial y la Orquesta de Jóvenes y Adultos compartirán con el público el resultado de un año de aprendizaje, ensayos y dedicación, poniendo en valor el trabajo colectivo y la formación musical.
Domingo 15 de noviembre
19:30 horas
Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante
Entrada libre y gratuita
Una hermosa oportunidad para acompañar a nuestros músicos, disfrutar de su talento y celebrar juntos el Mes de la Música.
YouTube
RSS