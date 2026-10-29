¿Te animás a descubrir el mundo desde otra perspectiva?
Te invitamos a disfrutar de una Cena a Ciegas, una experiencia sensorial diferente que nos invita a compartir, emocionarnos y reflexionar sobre la inclusión y la discapacidad visual.
¡Una noche para despertar los sentidos! Con la guía de Rodrigo Bracamonte y Omar Alebuena, y una propuesta artística especial:
Francisco Peralta.
Tango con Silvia Matitti y Alejandro Heit.
Dúo Soñadores Canta, con Omar Alebuena y Marcela Benítez.
Domingo 1 de noviembre | 20:00 hs.
La Bodeguita – Mercado de las Artes.
Valor: $30.000
Menú: milanesa con puré, queso y dulce de postre. Incluye agua o soda.
Además, durante la cena se ofrecerá un bono contribución voluntario para quienes deseen colaborar con una iniciativa solidaria destinada a Equinoterapia A Riendas Libres o a la adquisición de elementos de apoyo para personas con discapacidad visual.
Una propuesta impulsada por las Direcciones de Discapacidad y Gestión Cultural de la Gestión Municipal.
Reservas anticipadas: 02926-478220
Porque la inclusión también se construye compartiendo experiencias.
¡Reservá tu lugar y animate a vivir una noche que vas a sentir y recordar!
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