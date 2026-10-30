El Museo de Coronel Suárez sigue recibiendo visitantes que recorren su muestra permanente dedicada a los últimos 100 años de historia de la música suarense, un verdadero viaje por los artistas, las bandas y los ritmos que marcaron nuestra identidad cultural.
Estudiantes de Formación Musical del CePEAC, junto a la profesora Ana Paula Hall y el director Hernán Rolls, disfrutaron de la muestra en el marco de la materia Teoría del Arte.
También nos visitaron alumnos y docentes del Jardín Nº 912 “Nuestra Señora de Fátima”, que descubrieron parte de nuestro patrimonio musical.
La Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Jefatura de Gabinete que coordina Mauro Moccero, impulsa la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural del distrito, promoviendo espacios donde las nuevas generaciones puedan conocer, descubrir y valorar la trayectoria de los grandes artistas que hicieron historia en Coronel Suárez.
Porque conocer nuestro pasado es aprender a valorar lo que somos y transmitirlo a quienes vienen.
¡Vení a descubrir el Museo de Coronel Suárez!
Para coordinar visitas: 429263.
¡Nuestra música, nuestra historia, nuestra identidad!
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