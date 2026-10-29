Con la participación del intendente Ricardo Moccero y de Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, CREUS fue sede del Ateneo Regional de Reflexión y Formación sobre Casos Críticos y Alto Riesgo, que reunió a equipos de Género de toda la Sexta Sección para fortalecer la prevención, la intervención y el acompañamiento frente a las violencias.