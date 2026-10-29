Con la participación del intendente Ricardo Moccero y de Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, CREUS fue sede del Ateneo Regional de Reflexión y Formación sobre Casos Críticos y Alto Riesgo, que reunió a equipos de Género de toda la Sexta Sección para fortalecer la prevención, la intervención y el acompañamiento frente a las violencias.
Durante el encuentro, Ricardo Moccero destacó la importancia de estos espacios de reflexión y el protagonismo de las mujeres, especialmente en un contexto que, según expresó, está marcado por discursos de odio, discriminación y violencia institucional desde el Gobierno nacional.
La jornada estuvo atravesada por la conmoción ante el caso de Nancy Godoy, investigado como femicidio, que volvió a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.
También participaron las autoridades provinciales Valeria Monetta, Sonia Sánchez, Julieta Tizzano y Gisela Ghigliani, junto a equipos de Género de toda la región.
Durante el Ateneo se compartieron herramientas y programas provinciales, como el Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias, y se debatieron estrategias de intervención y acompañamiento ante situaciones complejas y de alto riesgo.
Prevenir las violencias, fortalecer derechos y acompañar a quienes más lo necesitan requiere formación, articulación y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
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