Plan integral para reordenar el basurero

Con gestiones ante el Ministerio de Ambiente bonaerense, que conduce Daniela Vilar, el jefe de Gabinete Mauro Moccero avanza en una propuesta para transformar la gestión de residuos de Coronel Suárez. Reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero destacó los resultados del reciclaje y la necesidad de sostener inversiones y políticas ambientales a largo plazo. Con gestiones ante el Ministerio de Ambiente bonaerense, que conduce Daniela Vilar, el jefe de Gabinete Mauro Moccero avanza en una propuesta para transformar la gestión de residuos de Coronel Suárez. Reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero destacó los resultados del reciclaje y la necesidad de sostener inversiones y políticas ambientales a largo plazo.

“El reordenamiento del basurero es una tarea pendiente que requiere planificación, inversión y continuidad”, planteó Mauro Moccero al anticipar que en diciembre presentará ante el Concejo Deliberante y la comunidad un plan integral con acciones proyectadas a largo plazo.

Una comunidad comprometida que logra resultados Uno de los avances más importantes es el crecimiento del reciclaje. Gracias al compromiso de los vecinos con la separación de residuos en origen y al trabajo del personal de la Planta de Reciclado, durante el primer semestre de 2026 se recuperaron más de 300 toneladas de materiales, prácticamente el doble que en igual período de 2025.

Este resultado plantea también la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento y mejorar la infraestructura municipal.

Lo realizado y las obras que vienen Entre las acciones concretadas y los proyectos previstos se destacan: Reciclaje: crecimiento de la recuperación de materiales y fortalecimiento de la separación en origen. Residuos especiales: construcción de una celda para la disposición de pañales. Residuos patogénicos: incorporación prevista de un horno pirolítico para reducir costos de tratamiento del sistema de salud. Planta de transferencia: proyectada para 2027, permitirá ordenar el ingreso, la clasificación y la derivación de residuos. Equipamiento: gestiones ante Provincia para incorporar maquinaria y un nuevo camión destinado al reciclaje. Saneamiento: estudios técnicos, reorganización progresiva del basurero y planificación de nuevas celdas y espacios de disposición final.

Una política ambiental que necesita continuidad Mauro destacó el encuentro con la ministra de Ambiente, Agustina Vilar y la importancia de avanzar por etapas, especialmente después de que quedara sin efecto el proyecto de regionalización que contemplaba financiamiento del BID.

La propuesta apunta a ordenar el presente y planificar soluciones, con metas que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.