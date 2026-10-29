¡Folklore, fiesta y una noche a pura energía! El domingo 15 de noviembre, el Paseo del Riel será escenario de la 6° edición de la Peatonal Criolla Suárez, con el esperado regreso de Los Tabaleros como gran espectáculo central y la presentación especial de “Sotreta”, un grupo de jóvenes suarenses que llevará su música a uno de los grandes escenarios culturales de nuestra ciudad..
El talento joven suarense también pisa fuerte en la Peatonal Criolla
Llega “Sotreta” al escenario central de la cultura suarense; el grupo integrado por jóvenes músicos de nuestra ciudad, se presentarán en la Peatonal Criolla, sumando su energía y talento a una programación que apuesta por nuestros artistas.
¡Y habrá mucho más para disfrutar!
También subirán al escenario Luciano Aliberti con toda su banda, Voces del Alma, agrupación surgida de la Escuela Municipal de Música, y el Ballet Folklórico La Tranca, con todo el color de nuestras danzas tradicionales.
El cierre será con Fabián y la voz de Silvina pondrán ritmo y baile para completar una gran jornada.
¡Los asadores y los sabores criollos también serán protagonistas concursando por el Premio al Mejor Asador “Juan Carlos Heuman”: Instituciones y clubes que se suman a trabajar “poniendo el hombro” al evento.
¡Agendá la fecha! Los Tabaleros vuelven y Suárez se prepara para vivir una verdadera fiesta criolla.
Domingo 15 de noviembre
Paseo del Riel – Coronel Suárez
6ª edición de la Peatonal Criolla
¡Una fiesta para celebrar nuestras raíces, disfrutar de grandes artistas y compartir lo mejor de nuestra cultura!
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