¡Folklore, fiesta y una noche a pura energía! El domingo 15 de noviembre, el Paseo del Riel será escenario de la 6° edición de la Peatonal Criolla Suárez, con el esperado regreso de Los Tabaleros como gran espectáculo central y la presentación especial de “Sotreta”, un grupo de jóvenes suarenses que llevará su música a uno de los grandes escenarios culturales de nuestra ciudad..