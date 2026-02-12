SIGUEN LOS OPERATIVOS DE LA POLICIA SUARENSE

En los últimos días, se llevaron a cabo diversas intervenciones en la región, destacando las siguientes acciones:

Infracción y Secuestro: El día 8 de febrero de 2026, en la intersección de Av. Alsina y Lamadrid, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Beta 150 CC por infracción a la Ordenanza 8305, Artículo 3. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Infracción y Secuestro: El 9 de febrero de 2026, en Juan Pablo II y Combatientes de Malvinas, se secuestró una motocicleta Mondial 110cc por infracción a la Ley 24.449, Artículos 40 Incisos A y D.

Infracción y Secuestro: También el 9 de febrero, en Av. Alemanes del Volga y en la misma localidad, se secuestró una motocicleta Zanella ZB 110cc por infracción a la Ley 24.449, Artículo 40 Inciso C.

Orden de Detención: El 10 de febrero de 2026, en calle Mitre y Sarmiento, se procedió a la detención de Maximiliano Borger, conforme a una orden del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Allanamiento y Secuestro: El 10 de febrero, en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3, se secuestró un arma blanca y hallandose en el lugar el Lucas Khun, quien estaba involucrado en una causa caratulada amenazas.

Infracción y Secuestro: El 10 de febrero, en otra intervención, se secuestró una motocicleta Corven Energy por falta de seguro obligatorio.

Infracción y Secuestro de Licencia de Conducir: El 11 de febrero, durante un operativo, se infraccionó a un individuo y se procedió al secuestro de su motocicleta.

Infracción y Secuestro: Finalmente, el 11 de febrero, se secuestró otra motocicleta Honda Wave por infracción a la Ley 24.449.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal continuará con los operativos y acciones tendientes a garantizar la seguridad y el orden en la comunidad.