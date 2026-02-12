Preinscripción 2026 – Escuela de Formación Musical de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”

Del 12 de febrero al 15 de marzo estará abierta la preinscripción virtual para quienes deseen iniciar su formación en instrumentos de viento y percusión, a través del link oficial👉: http://bit.ly/bartolomemeier2026

🎼La Escuela de Formación Musical es mucho más que un espacio de aprendizaje: es una política sostenida de la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero que considera a la cultura como herramienta de inclusión, identidad y crecimiento. Allí se forman, de manera totalmente gratuita, niños, jóvenes y adultos que encuentran en la música un camino de disciplina, compañerismo y desarrollo artístico.

🙌Invertir en la formación de nuevos músicos es fortalecer uno de los mayores orgullos de nuestra comunidad: la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, institución histórica que representa a Coronel Suárez en cada acto, celebración y escenario, llevando nuestra identidad a lo más alto.

🎺 Sumate a ser parte de esta tradición que nos une y nos representa.