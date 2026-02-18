Los residentes del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi” celebraron el Carnaval a pura alegría

El pasado viernes 13 de febrero, el quincho del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi” se llenó de música, color y emoción cuando los abuelos que residen en la institución recibieron la visita de la Comparsa de Personas Mayores para celebrar juntos el Carnaval.

😃💃La jornada estuvo marcada por la alegría y el entusiasmo. Al ritmo de la música carnavalera, los residentes bailaron, compartieron sonrisas y disfrutaron de un hermoso momento de encuentro.

🎂Además, compartieron un desayuno, fortaleciendo los lazos y celebrando en comunidad una fecha tan especial. La energía y el espíritu festivo de la comparsa contagiaron a todos, convirtiendo la mañana en un recuerdo lleno de felicidad.