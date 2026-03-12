Se reprograma la Biergarten por cuestiones climáticas

Debido a las condiciones meteorológicas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevén precipitaciones para este sábado y domingo, se decidió reprogramar la Biergarten.

👉El evento se realizará los días 21 y 22 de marzo, manteniendo la misma propuesta y programación pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este gran encuentro.

☺Agradecemos la comprensión e invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en la nueva fecha.