Adultas Mayores compartieron sus producciones artísticas en el marco del Día de la Mujer

Integrantes del Taller de Artes Plásticas del Consejo de Personas Mayores que dirige la Profesora Graciela Herlein; recorrieron en la mañana de este jueves junto al director del área Osvaldo Lezica; distintas dependencias, haciendo entrega de separadores realizados por ellas en el marco de las actividades por el Día de la Mujer.

La iniciativa tuvo como objetivo compartir sus producciones y poner en valor el trabajo creativo que desarrollan dentro del taller, llevando un mensaje de reconocimiento y celebración en esta fecha especial.