SE ENTREGARON 85 BOLETOS DE COMPRA-VENTA

«Frente a la incertidumbre económica nacional, 85 familias de Coronel Suárez comenzarán a construir sus hogares, reafirmando el compromiso del Estado Municipal y Provincial con la vivienda digna»

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el Intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, encabezaron la entrega de 85 boletos de compra-venta correspondientes a los lotes sorteados en Pueblo Santa Trinidad. En un contexto marcado por la paralización de obras y la desfinanciación de provincias y municipios, 85 familias que construirán su vivienda en Santa Trinidad vivieron una jornada histórica. Durante el acto, Katopodis destacó la importancia de estas acciones en medio de la incertidumbre económica, subrayando el compromiso de la Gestión de Gobierno Municipal y el acompañamiento del Gobernador Axel Kicilloff. Moccero anunció un próximo sorteo de lotes para que más familias cumplan el sueño de la casa propia.

«En un contexto donde se cierran programas, en un contexto donde todos los días se frenan obras públicas, en un contexto donde se desfinancian a las provincias y a los municipios, en un momento de mucha, mucha incertidumbre, acá en Coronel Suárez, con todos ustedes como protagonistas, se está dando un paso fundamental. Forjar, decidir deliberadamente qué quieren hacer ustedes con su vida personal y familiar y cómo quieren construir en Coronel Suárez una vida comunitaria que es la que se merecen todos y todas» indicó el Ministro Gabriel Katopodis en el acto de entrega de los primeros lotes sorteados en Pueblo Santa Trinidad.

✋»Luego de que el Gobierno Nacional cortara la obra pública tuvimos la suerte de que nuestro gobernador Axel Kicillof, nos dé una mano bastante importante para poder avanzar el sorteo y entrega de lotes» expresó el Intendente Ricardo Moccero.

«Durante muchos años tuvimos un banco de tierras y hacíamos viviendas y entregábamos los terrenos para que ustedes puedan construir, pasaron cuatro años del gobierno anterior que paralizó el banco de tierras y no hubo más lotes y no hubo más viviendas”, se lamentó Moccero, al tiempo que destacó el incondicional apoyo del Gobernador Kicillof a su Gestión de Gobierno, desde el 2019, que permitió volver a comprar terrenos y que todos los vecinos sueñen con construir su hogar, su vivienda.

Con palabras de agradecimiento hacia el pueblo que apoya y acompaña la Gestion de Gobierno, Ricardo Moccero expresó, “yo simplemente tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes, porque confían en este proyecto de construcción comunitaria y gestión entre todos».

Por su parte el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis sostuvo que «La Argentina se va forjando en la medida que las cosas valen, en la medida que cada uno tiene que hacer un esfuerzo, como el que ustedes hicieron poniendo un porcentaje de este lote, en la medida en que el trabajo, que siempre dignifica, nos permite poder ir construyendo lo que necesito tener. Y me parece que este programa, esta política que Ricardo viene planteando y con la que viene construyendo en toda la ciudad es muy sana» manifestó el Ministro Gabriel Katopodis.

