Inauguración de la Plaza Mitre

«Es un tiempo para apretar los dientes, remangarnos y pelear cada día, para cuidar lo que hemos construido y para no resignar nada de lo que tanto nos costó»

Así lo expresó el Ministro de Infraestructura y Servicios Púbicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, durante el acto de puesta en valor de la plaza Mitre. ????La jornada contó con la participación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, el acompañamiento de alumnos y docentes del CEC N° 801, representantes del Consejo de Personas Mayores y vecinos de la comunidad, quienes entregaron al ministro un obsequio realizado en el taller de artes plásticas, homenajeándolo además con riquísimos krepels.

Durante su discurso, Katopodis resaltó la importancia del espacio público como lugar de encuentro y construcción de ciudadanía: «Muchos se preguntarán por qué Ricardo (Moccero) hace todo esto. Lo hace porque sabe que esta plaza no es sólo un espacio renovado, sino un motor para que los vecinos se encuentren, para que lo público, lo que es de todos, nos reúna y nos una.»

❗El ministro también elogió la gestión del Municipio en tiempos difíciles: «No es común que, en un momento tan complicado para Argentina, haya una ciudad que esté bien plantada, con un Intendente enfocado y vecinos que están unidos, sabiendo qué defender y por qué luchar.»

Además, destacó el vínculo cercano entre Moccero y su comunidad: «¿Dónde encuentra Ricardo la claridad? En el contacto directo con los vecinos, conectando con sus sueños y preocupaciones. Sabemos que no es un tiempo de grandes ilusiones, pero sí es un tiempo para resistir, para cuidar lo que tenemos y no resignar lo que tanto nos costó construir.»

➡️Por su parte, el Intendente Ricardo Moccero agradeció el apoyo del Gobernador Kicillof: «Este proyecto es posible gracias al gran acompañamiento de Axel Kicillof. Lo necesitamos muchos años más, en el lugar que sea, como Gobernador o como Presidente, porque su compromiso es intachable, y su presencia en los pueblos chicos es verdaderamente gratificante.»

La puesta en valor de la Plaza Mitre incluyó la renovación de veredas y canteros perimetrales, la instalación de pérgolas, bancos, bicicleteros, cestos para residuos diferenciados, y la plantación de nuevas especies vegetales. Además, se recambiaron las luminarias por tecnología LED de última generación, jerarquizando este espacio público como un lugar accesible, de calidad, pensado para el esparcimiento y la sociabilidad de toda la comunidad.