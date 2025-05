Se entregaron 29 nuevas netbooks de #ConectarIgualdadBonaerense a estudiantes del distrito

Junto al Ministro de Gobierno Carlos Bianco y la ministra de H谩bitat y Desarrollo Urbano el intendente Ricardo Moccero entreg贸 dispositivos electr贸nicos a 6 escuelas del distrito, para seguir promoviendo el derecho de los chicos y chicas a acceder a la tecnolog铆a.

馃鈥淕racias a la decisi贸n del gobernador Axel Kicillof @Kicillofok estamos logrando que quienes m谩s las necesitan puedan acceder a estas herramientas inform谩ticas, que significan un impulso a sus carreras estudiantiles y un reconocimiento al esfuerzo que hacen todos los d铆as鈥, remarc贸 Ricardo Moccero en la entrega,

鈥淟o que hace el Gobierno nacional no es s贸lo contra Axel Kicillof o contra el Gobierno de la Provincia, lo que no entiende el presidente Milei es que el ataque es contra todo el pueblo bonaerense鈥 asegur贸 Moccero.

馃枑锔廝or su parte el ministro de Gobierno Carlos Bianco afirm贸: 鈥淗oy Argentina tiene un Gobierno nacional que les quita los recursos a los bonaerenses. Frente a esto, en el Gobierno de la Provincia seguimos haciendo un esfuerzo muy grande para darles soluci贸n a los problemas de nuestro pueblo. Como funcionarios p煤blicos tenemos la obligaci贸n de trabajar para que los derechos de las y los bonaerenses sean realidad鈥, concluy贸 el Ministro de Gobierno.

馃搷鈥淨uienes formamos parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tenemos la misi贸n de garantizar derechos para las y los bonaerenses. Los recortes con los que el gobierno de Milei castiga a nuestro pueblo no nos van a detener, vamos a seguir trabajando para el bienestar de todas y todos鈥, destac贸 Bianco.

馃憠Se entregaron un total 29 dispositivos electr贸nicos para 6 escuelas del distrito en el marco del programa 鈥淐onectar Igualdad Bonaerense鈥: Secundaria N掳 2 鈥淣icol谩s Levalle鈥 de Pueblo Sta Mar铆a. Secundaria N掳 6 鈥淓l Relincho鈥. Secundaria N掳 11 Pasman. Secundaria N掳 11 Cura Malal (anexo). Secundaria Escuela Parroquial Sta Mar铆a y Escuela Especial N掳 501 de Coronel Su谩rez.