Coronel Suárez sumó 27 viviendas con financiamiento de la Provincia Moccero

El Intendente Ricardo Moccero junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis y el ministro de Gobierno Carlos Bianco entregaron las llaves a las familias. Las viviendas entregadas pertenecen a un proyecto habitacional de un total 78 unidades funcionales, de las cuales otras 26 ya se entregaron y las últimas 25 están en ejecución, construídas con financiamiento de la Provincia en terrenos de vecinos propietarios.

🙂Los vecinos de Santa Trinidad, partido de Coronel Suárez, tuvieron un día inolvidable gracias a la entrega de viviendas que realizó la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, junto al Ministro de Gobierno Carlos Bianco y al intendente local, Ricardo Moccero.

🤝“Hoy es un día histórico para Coronel Suárez, porque los ministros Silvina Batakis y Carlos Bianco vuelven a la localidad a confirmar su compromiso con la entrega de viviendas y lotes. Estas son decisiones políticas del Gobernador Axel Kicillof cuya prioridad es garantizar derechos, algo tan importante como el derecho a la vivienda”, remarcó Ricardo Moccero.

➡️“Mientras vemos que Nación ha cortado la obra pública y el seguimiento de los créditos Procrear, la Provincia sigue trabajando con los municipios, pese a que el presidente trata de ahogar al gobernador y a todos los bonaerenses, aseguró el intendente Moccero.

👫El acto, donde 27 familias recibieron las llaves ‘en mano’ de su primer hogar, se realizó en el polideportivo municipal de Coronel Suárez y contó con la participación del administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez y el subadministrador, Hernán Ralinqueo.

👩‍🍼“Es un día muy importante porque son familias que dejan de alquilar o vivir en la casa de sus padres y pasan a tener independencia económica. El gobierno Nacional abandonó por completo todos los planes de vivienda que tenía y con mucho esfuerzo, el gobierno Provincial ha decidido retomar esas obras. No es tan difícil, es cuestión de sentido común y tener en claro cuáles son las necesidades de la gente”, expresó Bianco.

🗣️“La entrega de viviendas es abrir la puerta a nuevos sueños. Es una alegría que nos permitan ser parte de este día tan especial. Nosotros tenemos un Gobernador que tiene la voluntad y la decisión de que haya un Estado presente, eficiente y creativo para lograr que hoy tengamos 8.000 viviendas en ejecución, lo que es un récord histórico en la Provincia”, explicó Batakis y sumó: “el abandono del gobierno Nacional no le da respuestas al pueblo y no brinda los servicios que debería, y sólo en viviendas abandonó 16.000 casas que hoy son elefantes blancos vandalizados en todo el territorio. Frente a eso, la Provincia va a empezar a finalizar esas obras que son tan necesarias, porque el mercado por sí solo no resuelve todo”.

🏡Las casas, que cuentan con 57 metros cuadrados y tienen todos los servicios, están ubicadas en calles Juncal, Montevideo, Juan Pablo II y Juana Azurduy y se construyen mediante el Programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios.

En cada vivienda, además, se colocaron bibliotecas y cuadros del Instituto Cultural, estanterías enviadas desde el ministerio de Justicia, botiquines del Ministerio de Salud y árboles para colocar en el frente de sus viviendas aportados por el Ministerio de Ambiente.

👉Vale destacar que en esta localidad el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano ya entregó 44 casas.