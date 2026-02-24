Sarampión, Rubéola y Paperas: nuevo esquema de vacunación para niños y niñas

A partir del 1° de enero de 2026, la vacuna Triple Viral (SRP) —que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas— tiene una modificación en su esquema.

✏️¿Qué cambia?

Niños y niñas nacidos desde el 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis entre los 15 y 18 meses.

👶Los nacidos hasta el 30 de junio de 2024 continúan con el esquema vigente, aplicando la segunda dosis a los 5 años.

✍️La primera dosis se mantiene a los 12 meses, como siempre.

🤚Esta actualización permite brindar mayor protección en edades tempranas y prevenir posibles brotes.

👉Consultá en tu vacunatorio más cercano y mantené el calendario al día.