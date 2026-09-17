Seguimos recorriendo distintos puntos del distrito con una propuesta para caminar, correr y disfrutar del aire libre.
Este sábado nos encontramos en Pueblo Santa Trinidad con recorridos de 3 y 6 kilómetros, para que cada uno pueda participar a su ritmo.
Sábado 19 de septiembre
14:30 hs
Salida: Av. Fundadores y Libertad – Pueblo Santa Trinidad
Distancias: 3 y 6 km
Actividad gratuita
Informes: Mariano Triaca – 2926 520472
Vení solo, con amigos o en familia. Lo importante es moverse, encontrarnos y disfrutar juntos.
Este sábado, Santa Trinidad se pone en movimiento
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