Avanza el plan de mejoramiento de calles de tierra en el distrito

El Plan de Mejoramiento de Calles de Tierra continúa ejecutándose en distintos puntos del distrito. Actualmente los trabajos avanzan en Pueblo Santa Trinidad y Coronel Suárez, sumando nuevas cuadras intervenidas en Avellaneda, Combatientes de Malvinas y Montevideo.

🚧En una primera etapa, las tareas se realizaron en avenida Sixto Rodríguez y en la calle 13, acceso al Club Atlético de Huanguelén, una arteria de alta circulación que requería una intervención prioritaria.

➡️A través del aporte del 2% sobre los combustibles, el Municipio no sólo planifica nuevas cuadras de repavimentación, sino que también destina recursos a mejorar la transitabilidad en calles de tierra mediante la aplicación de material asfáltico. Esta técnica genera una superficie firme, seca y resistente, evitando la formación de barro en días de lluvia y reduciendo significativamente el polvo.

👍Se trata de una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos, que facilita el acceso a los hogares y aporta mayor seguridad vial.

🙌Con planificación y responsabilidad, los recursos que aportan los vecinos se transforman en obras que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad.